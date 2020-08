Con atto rogato dal notaio Dott.ssa Emanuela Esposito, è stata costituita in

Stigliano l’”Associazione Nuova Sanità e Benessere” che si prefigge, in primo luogo,

l’individuazione di un nuovo modello di sanità pubblica in grado di garantire la piena

attuazione dell’art.32 della Costituzione, anche attraverso l’ammodernamento delle

strutture sanitarie esistenti secondo le linee guida europee, nazionali e regionali.

Il sodalizio si prefigge, altresì, l’individuazione di nuove strategie sanitarie che

consentano l’istituzione di un ospedale di montagna valorizzando lo storico Ospedale

di Stigliano da sempre al servizio delle comunità delle aree interne e disagiate della

montagna materana. Saranno all’attenzione della neonata associazione, le strutture

sanitarie presenti su tutto il territorio regionale per evidenziarne carenze e ritardi che

continuano ad alimentare la migrazione di pazienti verso presidi sanitari più efficienti

ubicati in altre regioni, anche per poter beneficiare di celeri indagini diagnostiche.

Tra i suoi scopi primari l’Associazione ha anche la tutela dell’ambiente in

un’ottica di sviluppo socio-economico in armonia con un sano ecosistema.

Altri obiettivi sono la formazione e l’aggiornamento professionale del

personale sanitario, le iniziative per il miglioramento della qualità ed affidabilità delle

prestazioni sanitarie, l’approfondimento dei problemi della società moderna che

incidono sulla sanità pubblica e la divulgazione di temi utili alla tutela della salute

pubblica e privata, anche in ambito scolastico.

L’Associazione opererà con spirito di collaborazione con le Autorità sanitarie

ed amministrative, alle quali, oltre a segnalare disservizi e carenze, avanzerà proposte

ragionate con l’obiettivo della tutela della salute pubblica e privata.

Prima della formale costituzione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da

covid-19, è stata svolta un’attenta analisi sulle condizioni della sanità pubblica

nazionale e regionale da cui sono emerse carenze gestionali ed operative anche a

causa di scelte politiche discutibili.

L’assemblea dei soci fondatori ha eletto il primo Consiglio Direttivo nelle

persone di: Prof.ssa Felicia Rasulo, Presidente, docente di scuola secondaria di I

grado; Nunzio Pasciucco, Vice Presidente, imprenditore; Filomena Laguardia,

Segretaria; Consiglieri: De Rosa Rocco, storico; Geom. Nicola Orlando, libero

professionista; Leone Antonio pensionato; Dott.ssa Annarita Rizzo, psicologa.



LA PRESIDENTE

prof.ssa Felicia RASULO