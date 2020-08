Quando il diritto di critica viene scambiato per calunnia, maldicenza, intromissione nella vita privata. Il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, per due articoli pubblicati sul mensile “Nodi-Nuovo Sud” , rispettivamente nel settembre del 2018 e nell’ ottobre-novembre del 2019, ha presentato alla Procura del Tribunale di Potenza la richiesta di “sottomissione ad indagini” per l’editorialista Mimmo Mastrangelo (che non ha mai ricoperto la funzione di direttore responsabile, questo è un particolare che è sfuggito al sindaco Cicala) e la querela per l’autore dei due pezzi contestati che si firma con lo pseudonimo Gerardo Gravina. Spiace che sia accaduto questo “incidente” perché è vero che gli articoli, i commenti del periodico che viene pubblicato a Moliterno dalla Valentina Porfidio Editore e diffuso in tutta la Basilicata nel Vallo di Diano e nell’Alto Cosentino hanno spesso un taglio fortemente polemico, ma non travalicano mai quella linea confine che separa l’autonomia di opinione da un atto lesivo alla dignità della persona o che interferisce nella vita privata. Una denuncia per diffamazione è

sempre una rogna, ma è più inquietante l’atto di un sindaco che, invece di replicare ad un attacco sul suo operato pubblico, decida che la libertà di critica vada oscurata al cospetto di un giudice. Essendosi connotato sin dal primo numero come una libera tribuna, “Nodi” ha dato sempre a tutti la possibilità di ribattere, per questo la reazione del sindaco Cicala è preoccupante, allarmante. “Nodi” non ha fatto mai battaglie ideologiche e di principio contro di lui, non ha mai messo occhi e giudizio nella sua vita privata e in quella dei suoi familiari, ha solo criticato e trovato – spesso - inefficiente, dozzinale, mediocre il suo operato da amministratore pubblico.



LA REDAZIONE

DI NODI