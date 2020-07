Nei giorni 4 e 5 settembre 2020 si celebrerà in Campania, nella stupenda Cornice della città di Sorrento, presso il prestigioso Hilton Palace, il 2° Congresso Nazionale dal titolo “MERITOCRAZIA ITALIA: ALLA RICERCA DEL BUON GOVERNO”.

Meritocrazia Italia, infatti, ha scelto di dedicare il tema congressuale alla naturale aspirazione del vivere civile in ambito democratico, riportando al centro del dibattito nazionale l’attenzione sulla pressante domanda (e non solo speranza) di un miglioramento politico in senso ampio e trasversale, da considerarsi quale priorità per tutti i cittadini.

L’idea, allora, è quella di ripartire dalla valorizzazione della partecipazione sociale, dall’inclusione quale opzione necessaria e dalla centralità del Prodotto Interno Umano, per restituire all’individuo in ogni sua declinazione, l’assoluta centralità che merita, quale parametro di riferimento per ogni decisione di matrice politica ed istituzionale.

Nell’ottica fattiva del confronto diretto, dunque, le principali tematiche valoriali, propositive e di concreta prospettiva attuativa, verranno trattate mediante l’alternanza di sessioni congressuali e speaker corners, cui parteciperanno esponenti di spicco del mondo politico, accademico, sociale, volontaristico, imprenditoriale, giovanile, ambientale, chiamati a confrontarsi con la dirigenza di Meritocrazia Italia e con le domande dei cittadini che saranno presenti all’evento e che, da tempo, attendono risposte ad istanze spesso inascoltate.

Il programma del Congresso, pertanto, si preannuncia ambizioso ed evidentemente molto denso sotto il profilo argomentativo e partecipativo, con un parterre di oltre trenta ospiti e relatori, che si alterneranno sul palco per dare vita ad un vero e proprio appuntamento di confronto strategico per l’evoluzione ed il rilancio del Paese.

Oltre ai dirigenti di Meritocrazia Italia, tante le personalità coinvolte: dai principali esponenti politici (quali la Vice Presidente del Senato Rossomando, al presidente della Commissione Giustizia al Senato Ostellari, agli onorevoli Trano, Vitiello e Cattaneo ed il Sindaco di Sorrento Cuomo) rappresentanti di spicco delle varie componenti sociali, associative e culturali del Paese (dal direttore generale del WWF Benedetto, al Cons. Spagna Musso, dall’ing. Ciampa al dott. Jr James, dal dott. Ottocento ai prof.ri Fazio, Salerno, Franza e Benini, dalla dott.ssa Pisani del Consiglio Naz. Giovani alla preside Carfora ed alla Associazione Libera dalla Violenza), moderati dai giornalisti RAI Daniele Rotondo ed Attilio Romita.



Come sempre le conclusioni delle sessioni e del Congresso saranno affidate al Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, il quale dichiara che «L’Italia può rappresentare un punto di riferimento non solo in Europa ma anche nel Mondo, e con uno sforzo comune di tutti alla promozione del valore della persona sarà possibile il raggiungimento, per tutti i cittadini, di un livello di equità sociale in grado di consentire loro di condurre una vita socialmente ed economicamente produttiva e dignitosa". "Il Congresso rappresenta un'occasione unica d’incontro e raffronto per tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro Paese, perché la vera conoscenza nasce dalla verità e dal confronto."

L’appuntamento si preannuncia, dunque, di elevatissimo spessore e di grande partecipazione collettiva, per costruire insieme una svolta culturale che possa davvero tradursi in un miglioramento sostanziale per i cittadini, soprattutto per quelli più deboli e troppo spesso privi voce.