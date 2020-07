La Voce della Politica

31/07/2020 - Uilm: riassorbite i 12 lavoratori della Nico

In relazione alla vertenza dei lavoratori della Nico , questa mattina la Direzione Aziendale ha comunicato il completo riassorbimento delle 12 unità i cui contratti avranno come termine la data del 31 Agosto 2020.

Ora abbiamo qualche altra settimana di tempo, per giung...-->continua

31/07/2020 - Diritti delle persone con disabilità, Bolognetti: sciopero prosegue ad oltranza

Nel ringraziare il dr. Marcello Ponzo per la disponibilità e la costante attenzione che mi sta riservando, devo declinare nuovamente l’invito a sospendere l’iniziativa nonviolenta in corso. Per opportuna conoscenza e per un necessario dato di rigore nei confro...-->continua

31/07/2020 - De Filippo su sciopero della fame di Maurizio Bolognetti

Maurizio Bolognetti, a cui chiedo di sospendere lo sciopero della fame, continua a denunciare in tutti i modi il non mantenimento dell'impegno del Governo regionale risalente al 12 dicembre 2019. L’associazione Luca Coscioni chiese di rendere accessibili gli a...-->continua

31/07/2020 - Paterno: l’avvocato Franco Trivigno futuro candidato sindaco

“Lo sviluppo della Val D’Agri passa per la creazione della Città della Val d’Agri”. E’ quanto afferma in una nota, l’ex amministratore nonché futuro candidato a Sindaco del Comune di Paterno, l’avvocato Franco Trivigno. Per Trivigno “la fusione di Comuni rappr...-->continua

31/07/2020 - Potenza, M5S: ‘Un anno in Comune’

Il Movimento 5 Stelle torna in piazza per parlare dell'attività istituzionale svolta in Comune dal portavoce al Consiglio Comunale di Potenza Marco Falconeri con le proposte, interrogazioni e mozioni.

Ma non solo.

In diretta streaming da piazza Mario ...-->continua