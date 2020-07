Maurizio Bolognetti, a cui chiedo di sospendere lo sciopero della fame, continua a denunciare in tutti i modi il non mantenimento dell'impegno del Governo regionale risalente al 12 dicembre 2019. L’associazione Luca Coscioni chiese di rendere accessibili gli ausili fondamentali per chi ha una disabilità. Risulta,anche, un impegno formale dei vertici regionali mai onorato! La delibera di Giunta fu inviata in bozza all’associazione Luca Coscioni e per motivi sconosciuti, dal febbraio scorso non se ne sa più nulla! Sul sostegno alla disabilità grave e gravissima la Regione Basilicata è in grande ritardo. Oggi la situazione appare insostenibile, pur sapendo che le risorse esistenti, pari a 6 milioni di euro, per le disabilità gravi e gravissime sarebbero disponibili. Accolgo anche io l’appello affinché il Presidente della Regione possa incontrare Maurizio Bolognetti per affrontare e risolvere i problemi. Sicuramente saranno grate diverse famiglie lucane in difficoltà. Non credo farà mancare la sua attenzione ed il suo impegno anche il Ministro Speranza!







On. Vito De Filippo

Capogruppo Italia Viva

Commissione XII Affari Sociali

Camera dei Deputati