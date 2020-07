Nelle scorse settimane abbiamo inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo la documentazione relativa all’Avviso Pubblico “Borghi e Centri Storici”. Il progetto candidato, pari ad 1 milione di euro, si riferisce a lavori di restauro dell’ala Sud ... -->continua

“La Regione ha il dovere di fare chiarezza prima di rilasciare qualsivoglia parere circa il prosieguo della bonifica dell’area circostante l’inceneritore Fenice di Melfi. Le preoccupazioni manifestate dal sindaco Valvano e i dati in suo possesso non possono no... -->continua