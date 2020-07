L’Asp di Basilicata, nel rettificare il comunicato dello Spi Cgil inviato ieri alla stampa con il quale si asseriva che “tutt’ora non è possibile ottenere il rinnovo delle patenti”, comunica che l’attività della CML, la Commissione Medica Locale incaricata al rinnovo, è ripresa da mercoledì 8 luglio 2020.

Sono in corso di invio, a mezzo posta, le comunicazioni di convocazione a tutti i cittadini-utenti che nei mesi scorsi hanno prenotato la visita medica.

La convocazione servirà per l’ottenimento del permesso provvisorio di guida che, come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 luglio 2020, potrà essere rilasciato attraverso le seguenti modalità:



- per via telematica, con autenticazione a mezzo Spid, collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it;



- recandosi agli sportelli della Motorizzazione Civile.



I cittadini-utenti, prescindendo dall’effettuazione della visita medica, potranno tornare alla guida esibendo, in caso di fermo e di controllo, la patente, la convocazione della CML e il permesso di guida provvisorio.