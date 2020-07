Con la DGR 447/2020 la Giunta Regionale della Basilicata ha previsto un contributo a fondo perduto di 1.800.000 euro per gli affitti degli studenti lucani fuorisede con un ISEE non superiore ai 28.000 euro relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Misura che, seppur parzialmente, accoglie le proposte da noi formulate ai consiglieri regionali e al Presidente Bardi il 31 Marzo scorso e dal Consiglio degli Studenti Unibas.

Pertanto vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per una battaglia cominciata controvento ma portata avanti con impegno e dedizione da centinaia di ragazze e ragazzi.

A nostro parere si tratta di una misura utile a dare una mano a quei nuclei familiari che più di tutti stanno subendo le conseguenze del lockdown.

Nonostante la crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria relativa al COVID19, riteniamo fermamente che le istituzioni debbano adoperarsi per far sì che nessuno rimanga indietro.



Marco Losenno

Segretario provinciale dei Giovani Democratici