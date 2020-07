Domani pomeriggio si terrà, davanti ai cancelli della sede ENI di Viggiano (Convento), il consiglio territoriale della UIL - UILM – area Val D’agri – alla presenza del Segretario Regionale della UILM Marco Lomio, per discutere della situazione industriale dell’indotto ENI. ... -->continua

1/07/2020 - Guardia Perticara: precisazioni dell'ex sindaco sulla discarica

Quando si parla del progetto di ampliamento della discarica di Guardia Perticara, non si perde l’occasione, per dichiarare che il parere favorevole del Sindaco nel 2018 fu espresso in maniera autonoma, senza una delibera di Giunta o di Consiglio. La mancata di...-->continua