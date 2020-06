L’apertura a scartamento ridotto degli uffici postali delle due frazioni di Agromonte ha fatto sbottare il sindaco di Latronico Fausto De Maria e, insieme a lui, anche i consiglieri regionali di Italia Viva Mario Polese e Luca Braia.

“È una questione di grande rilevanza – ci ha spiegato a telefono lo stesso De Maria, che aveva già posto il problema via social – della quale si stanno interessando anche Felicetta Lorenzo (sindaco di Rapone, ndr), come delegata Anci per i piccoli comuni, ed i consiglieri regionali di “Italia Viva” Mario Polese e Luca Braia. Io davvero non capisco come mai, nonostante ormai riapriranno anche le discoteche, si tengano chiusi alcuni uffici postali con tutte le conseguenze che questa scelta comporta: in quanto mi pare ovvio che maggiore è la concentrazione di utenti e più elevate saranno le probabilità di creare assembramenti”.

Con l’inizio dell’emergenza Poste Italiane ha ridotto le aperture ed i turni, senza ancora ripristinare il normale servizio.

“Nelle due frazioni di Agromonte – ha aggiunto il primo cittadino del borgo termale –, Mileo e Magnano, rispettivamente, l’ufficio è aperto tre volte a settimana e un’unica volta a settimana e, chiaramente, non può essere sufficiente. So bene che è un problema generale che soffrono i comuni di piccole dimensioni, così come quelli più grandi. Le lamentele, infatti, mi sono pervenute anche da chi abita a Lagonegro dove l’apertura è stata circoscritta alla sola mattina”.

Ogni decisione, compresa la sospensione del doppio turno, viene presa nella sede centrale di Viale Europa a Roma ed ai direttori delle filiali non resta che prenderne atto.

“Ma io – ha osservato ancora De Maria – lo capirei se in Basilicata ci trovassimo con un numero di contagi simile alla Lombardia, ma i dati per fortuna ci dicono che siamo in una situazione favorevole. Per cui non mi spiego perché veniamo messi sullo stesso piano di altre regioni. Ritengo ci siano le condizioni affinché, tutti gli uffici postali attivi sul territorio lucano, tornino ad offrire il medesimo servizio garantito prima del Covid”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it