26/04/2020 - Cgil Cisl Uil:servizi di trasporto locale strategici,subito confronto in Regione

Abbiamo più volte chiesto al Presidente Bardi un confronto non formale con le Organizzazioni Sindacali Confederali e di Categoria dei lavoratori dei trasporti per affrontare il tema della mobilità in Basilicata , specie in questo momento di emergenza che richi...-->continua