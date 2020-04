"Poco fa ho comunicato attraverso le frequenze di Radio Radicale, nel corso della VI marcia per l'amnistia per la repubblica, organizzata dal prntt, la sospensione dello sciopero della fame. Sottolineo sospensione. Questo per onorare i miei compagni, coloro che nelle scorse ore mi hanno scritto (ad iniziare da Moles, Pittella Sbriglia, Laquaniti), Assostampa Basilicata, questo straordinario pontefice e le sue parole. Diamoci tempo, augurandoci che chi deve, sappia ascoltare. Il Satyagraha (insistenza per la verità) radicale prosegue. La necessaria lotta prosegue. Per la democrazia, la giustizia, i diritti umani, la verità, la Costituzione. Vediamo cosa ci riserveranno le ore a venire. Buona Pasqua. P.s. Vado a mangiare una fetta di pastiera alla vostra salute. Chi vuole può riprendere questo sms come comunicazione. Scusatemi, ma in questo momento non riesco a scrivere altro".