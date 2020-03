Le scriventi organizzazioni, in analogia con quanto proposto dai Segretari Aziendali e le Rsu della Regione Basilicata, rivolgono un appello a tutti i dipendenti del Settore Autonomie Locali a partecipare alla sottoscrizione in favore dei cittadini più bisognosi che, più degli altri, patiscono le restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus. L' iniziativa è finalizzata a sostenere la Caritas presente su tutto il territorio regionale affinché possa disporre di più risorse per fronteggiare la drammatica emergenza e sostenere le persone più fragili e le famiglie più bisognose.

Sono giornate difficili per tutti, ma talora diventano insostenibili per chi non ha più i mezzi per far fronte ai bisogni più elementari. Questo terribile flagello sta esasperando problemi e sofferenze di fronte alle quali il Sindacato non può girarsi dall'altra parte e che, al contrario, vuole dare un sostegno non solo ai lavoratori che rappresenta, ma anche agli ultimi che in questa circostanza rischiano di soccombere. FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, perciò, hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa dei dirigenti, degli iscritti e di tanti lavoratori della Regione fino al punto di estenderla a tutti i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni. Una sottoscrizione volontaria in favore dei lucani che in questi giorni hanno problemi di sopravvivenza, destinandola alla Caritas. La sottoscrizione è libera e la si può fare tramite un versamento alla:



Arcidiocesi di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo

IT26A0859704200000050005608

BCC BASILICATA

Causale: sottoscrizione solidale Covid19 lavoratori Autonomie Locali.



Le scriventi ribadiscono, infine, che l' Arcidiocesi di Potenza ripartirà il contributo di solidarietà anche alle altre sei Diocesi della Basilicata . L' Arcidiocesi di Potenza ha comunicato, nel ringraziarci dell'iniziativa, che farà una rendicontazione puntuale di quanto operato. Si invitano le Amministrazioni, cui la presente è inviata per conoscenza, a darne massima diffusione tra i dipendenti.







FP CGIL

G. Scarano

G. Adduce

CISL FP

G. Bolletino

G. Sarli

UIL FPL

F. Coppola

A. Guglielmi