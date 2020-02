20/02/2020 - Bardi plaude al maestro di sci lucano Larocca e riceve lavoratori ex mobilità

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime soddisfazione per un altro importante traguardo raggiunto dal maestro di sci lucano, Pasquale Larocca, che ha vinto la 300 km di Ski in Lapponia. “Dal Pollino, dove svolge la sua attività, alla Finlandia – aggiunge ...-->continua