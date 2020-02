E’ stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata (BUR) n. 9 del 16 febbraio l'avviso pubblico per la nomina di cinque componenti della Commissione per gli interventi assistiti con gli animali (Iaa) - (decreto del presidente del Consiglio regionale n. 39 del 12 febbraio 2020).

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 17 marzo 2020. La modulistica per la presentazione delle candidature è allegata all'Avviso scaricabile a questo link



https://consiglio.basilicata.it//dettaglio-avvisi.html?ref_type_id=10307&detail_obj_id=229727&sub_menu_id=200811§ion_id=200812