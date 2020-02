La Voce della Politica

12/02/2020 - Merra: massimo sforzo per affrontare l’emergenza idrica

La società di verifica esterna deputata al controllo ha finalmente validato il progetto esecutivo per il distretto “G” dello schema idrico Basento-Bradano. Grazie a ciò provvederemo subito all’invio dello stesso al Cipe per ottenere, prima possibile, il rinnovo della dichiar...-->continua

12/02/2020 - I lavori della prima commissione: Ascoltato il Sindaco di Valsinni

Problemi e vantaggi delle Unioni dei Comuni di nuovo al centro del dibattito nei lavori della prima commissione (Affari istituzionali) del Consiglio regionale della Basilicata, riunitasi oggi e presieduta da Pasquale Cariello (Lega).

Questa volta a portar...-->continua

12/02/2020 - Bit, stand Maratea: grande successo per la sinergia comune-pro loco

Pieno successo per lo stand di Maratea alla Bit. Nel positivo bilancio della tre giorni un convegno (con relatori ed ospiti di altissimo livello), la presentazione della stagione turistica estiva con i riflettori puntati, in particolare, sugli appuntamenti più...-->continua

12/02/2020 - Sanità, Uil Fpl: si proceda subito con concorsi unici

La UIL FPL valuta positivamente le dichiarazioni dell’Assessore Leone sui precari dell’AOR San Carlo di Potenza, ma precisa che la vertenza non è del tutto conclusa. Gli operatori del comparto (infermieri, Oss e Ostetriche) che non hanno superato i 36 mesi,...-->continua