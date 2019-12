Giornata di festa per la Fismic-Confsal Basilicata che a Melfi, in via Bologna snc, ha inaugurato la nuova sede alla presenza del sindaco Livio Valvano e dei vertici della Fismic e della Confsal nelle figure dei segretari generali nazionali Roberto Di Maulo e Angelo Raffaele Margiotta. La cerimonia d’inaugurazione si è aperta con il tradizionale taglio del nastro e con la benedizione da parte di Don Ciro Guerra, cancelliere vescovile e parroco della chiesa del Sacro Cuore che ha anche donato un simbolo religioso al segretario generale della Fismic Basilicata Pasquale Capocasale. Quest’ultimo ha fatto gli onori di casa facendo visitare la nuova sede ai prestigiosi ospiti e sottolineando l’importanza di avere una struttura di proprietà. “Questa vuole essere la casa di tutti – ha affermato Capocasale- non solo degli iscritti, ma di tutti quei lavoratori, pensionati e cittadini che avranno bisogno della nostra assistenza. A loro dico che saranno sempre i benvenuti e che potranno contare sempre sulla nostra competenza e disponibilità”. Subito dopo ha preso la parola il segretario generale nazionale della Fismic. “ Da sindacato di fabbrica – ha dichiarato Roberto Di Maulo- ci apriamo alla società civile diventando anche sindacato dei cittadini. L’apertura di questa nuova sede a Melfi, ricca di servizi e competenze lo dimostra. Sono sicuro che grazie al lavoro dei nostri rappresentanti sindacali la Fismic si radicherà ancor di più sul territorio lucano”. Presenti alla cerimonia d’inaugurazione, tra gli altri, anche il segretario nazionale Fismic Marco Roselli, i segretari della provincia di Avellino e di Taranto Giuseppe Zaolino e Pietro Serbassi e il responsabile della formazione Beppe Lazzaro. E’ toccato,poi, al segretario generale nazionale della Confsal chiudere la serie degli interventi istituzionali. “ Aprire oggi una nuova sede sindacale – ha sostenuto Angelo Raffaele Margiotta- è un atto di coraggio perché non significa soltanto raccogliere le istanze dei lavoratori, ma anche essere capaci di dare loro delle risposte con competenza elargendo nel contempo servizi di qualità. Gli amici della Fismic possono contare sulla vicinanza della Confsal in questo non facile compito”. Un rinfresco e il tradizionale scambio di auguri ha concluso una giornata all’insegna della festa e della riflessione.