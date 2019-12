Conferenza di pianificazione del Regolamento Urbanistico oggi nella Sala Giunta del Comune di Melfi. Si è concluso così l’iter propedeutico all’ approvazione dell’assise consiliare.

La Conferenza di pianificazione ha formalizzato oggi tutti i pareri favorevoli al Regolamento Urbanistico alla presenza del sindaco di Melfi, Livio Valvano, del tecnico dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata, Alfredo Maffei, del consulente scientifico, Massimo Maggio, dell’assessore all’urbanistica, Vincenzo Bufano e del Responsabile Area Urbanistica ed edilizia privata, Luciano Valvano.



Per il sindaco Livio Valvano “è una giornata importante per la Città di Melfi perché finalmente si pongono le basi per la ricercata correzione della politica urbanistica. Prendiamo atto con favore dei pareri positivi e delle valutazioni molto favorevoli su una manovra urbanistica definita “pulita”, coerente con l’obiettivo di proteggere dal punto di vista ambientale e paesaggistico il territorio. In netta discontinuità con un passato a dir poco disordinato ma soprattutto disinteressato alla protezione paesaggistica- basti pensare allo strappo subito sulla Collina dei Cappuccini, operazione edilizia che mai avremmo voluto vedere- questa manovra si caratterizza per creare le condizioni vere che portano ad una valorizzazione del centro storico attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio. Una Città intelligente deve essere capace di diventare sostenibile, deve cioè preoccuparsi dell’impatto ambientale. Ed è proprio questa la rivoluzione della nuova manovra urbanistica che mette il necessario freno all’ espansione del territorio urbanizzato, espansione che in passato ha generato gli attuali problemi di criticità idraulica a cui stiamo cercando di porre rimedio. Particolare ringraziamento va all’Ufficio Urbanistica del Comune di Melfi, agli Assessori che si sono succeduti in questi anni- Di Ciommo, Simonetti, Di Chio e Bufano- agli Uffici della Regione, ai dirigenti, ai tecnici, ai precedenti Assessori regionali ed ai nuovi Assessori regionali, Rosa e Merra che sino a questa mattina hanno prestato disponibilità ed attenzione per metterci nelle condizioni di giungere a questo importante traguardo”.