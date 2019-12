Si sono appena conclusi i lavori della Misura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”.

Il finanziamento dell’Unione Europea destinato ai Comuni della Regione Basilicata prevedeva, per un importo pari a 200.000 euro, lavori di realizzazione di nuova viabilità, messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità rurale esistente a servizio delle aziende agricole del territorio.

“Questa Amministrazione Comunale – ha dichiarato il Sindaco Campanella – porta avanti il progetto politico elettorale di recuperare e valorizzare le imprese del territorio, mettendole nella condizione di poter essere più agevolmente raggiungibili e di poter raggiungere esse stesse con più facilità, i luoghi di vendita e mercato.

In particolare abbiamo recuperato una parte del nostro territorio in favore delle aziende agricole site nelle contrade Caccovo e Mascolino di Castelluccio Inferiore.

Con grande soddisfazione annunciamo la fine dei lavori espletati da una impresa locale.

Dal nostro insediamento, riserviamo sempre grande attenzione nei confronti dell’imprenditoria locale. L’Amministrazione si sta inoltre prodigando per aderire a progetti di filiera per poter potenziare e mettere in rete le aziende agricole castelluccesi, rendendo unica la nostra produzione.

Puntiamo sulla valorizzazione delle peculiarità agroalimentari. I salumi, i formaggi e le carni rappresentano, insieme al patrimonio ambientale, la grande ricchezza del nostro Comune."