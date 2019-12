“Abbiamo portato a compimento un altro tassello del percorso di aiuti per le aziende agricole danneggiate dall’eccesso di neve e gelo dei giorni 5-12 gennaio 2017”.

E’ stata pubblicata ieri – dichiara l’assessore alle Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata, Francesco Fanelli - la graduatoria definitiva delle istanze delle aziende agricole ammesse a finanziamento a valere sulla Sottomisura 5.2 del Psr 2014-2020 attivata dal Dipartimento Politiche agricole e forestali quale “sostegno a investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”.

“Dando seguito, pertanto, a quanto già dichiarato negli scorsi mesi, abbiamo portato a compimento un altro tassello del percorso di aiuti per le aziende agricole danneggiate dall’eccesso di neve e gelo dei giorni 5-12 gennaio 2017”.

Sono state 104 le istanze ammesse a finanziamento per un totale di circa 4,5 milioni di euro con un contributo massimo di 70.000,00 per intensità di aiuto pari al 100%. I provvedimenti di concessione saranno pronti a brevissimo e sarà possibile procedere con anticipi pari al 50%.

“Tale provvedimento, - sottolinea Fanelli - tra l’altro vede tra i beneficiari molte aziende danneggiate anche da fenomeni calamitosi successivi a quelli del 2017, per i quali il Dipartimento mantiene alta l’attenzione e continuerà ad impegnarsi mettendo in atto tutte le politiche a sua disposizione”.