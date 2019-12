Il tour di presentazione nei territori del Bando Microcredito FSE della Regione Basilicata gestito da Sviluppo Basilicata fa tappa nel capoluogo materano martedì 3 Dicembre presso la Sala Mandela del Comune di Matera a partire dalle ore 16:30. Ad aprire i lavori, dopo i saluti del Sindaco di Matera che ha gentilmente ospitato l’evento, l’Assessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione, Sport, Francesco Cupparo, che in più occasioni ha cercato di non far mancare la sua presenza perché crede nella opportunità della più ampia diffusione di questo strumento, sostenendo quindi in prima persona il tour. Egli ha così commentato, < >.

L’incontro di Matera è pure stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Matera ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi, con l’obiettivo di allargare la partecipazione anche a coloro che quotidianamente supportano gli imprenditori nelle proprie scelte perché ci sia una ampia conoscenza della misura. < > ha commentato l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale: < >.

Proprio a testimonianza di ciò, è pure prevista la presenza dell’Assessore alla Salute e Politiche Sociali, Rocco Leone, il cui Dipartimento è coinvolto nella gestione della Misura Microcredito afferente alle organizzazioni del terzo settore.

I contenuti operativi del Bando relativi alle modalità di presentazione della domanda ed ai requisiti previsti dal bando, verranno poi illustrati dal Responsabile della Misura, al quale su appuntamento sarà possibile rivolgere domande e richiedere assistenza specifica inviando una mail all’indirizzo: infomicrocredito@sviluppobasilicata.it