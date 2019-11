Nell’incontro svolto oggi tra Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Regioni si è raggiunta la quadra sui principali temi del nuovo Patto per la salute. Il nuovo testo sarà inviato la prossima settimana in Commissione Salute e in Conferenza Stato Regioni.

“Una bella notizia – ha commentato dopo la riunione il Ministro della Salute Roberto Speranza - sciolti i nodi fondamentali per il nuovo Patto per la salute 2019/2021. Al lavoro per rafforzare il Servizio sanitario nazionale".



Il Patto per la salute è un accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, che viene rinnovato ogni tre anni e serve a:



migliorare la qualità dei servizi

promuovere l’appropriatezza delle prestazioni

garantire l’unitarietà del sistema