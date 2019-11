Le condizioni drammatiche in cui versa il territorio lucano sono una ferita aperta per chi coltiva, lavora, abita nelle zone martoriate dall'acqua e dalle intemperie.

Non si può più aspettare.

La Regione deve spendere le risorse e le energie che ha a disposizione per sanare l'emergenza cronica in cui versano quei paesi, deve subito chiedere l'attenzione e la collaborazione del Governo nazionale, e garantire soluzioni a tutti i cittadini che per questa disgrazia versano nelle difficoltà e, in alcuni casi, nella disperazione.

In questo momento c'è chi pensa a dividere con odio e rancore. Noi no. Noi chiediamo una forte azione politica, noi chiediamo buonsenso, chiediamo di riunire un'Italia da troppo tempo lacerata.

Noi crediamo che non esistano cittadini di serie B. Che Matera e il Metapontino siano stati, siano e saranno ancora territori e comunità chiave per l'intero Mezzogiorno, e per il Paese intero.

I cittadini lucani hanno una dignità. E quella dignità va salvaguardata.



Michele Fasanella

Coordinatore regionale Movimento Giovanile della Sinistra di Basilicata