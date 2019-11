In questi ultimi giorni si sta parlando molto di emergenza e di 118, il numero di telefono attraverso il quale si attiva il servizio di emergenza-urgenza; un servizio pubblico, gratuito, attivo 24 ore su 24. Il servizio 118 si fonda su un'organizzazione complessa, che coinvolge diverse professionalità, commisurata alle esigenze del territorio, per popolazione ed estensione, la cui efficienza, tuttavia, è subordinata al suo corretto utilizzo da parte dell'utente. Questo si legge sul portale ufficiale dell’Asp Basilicata. Un’organizzazione complessa, con una centrale operativa a Potenza e undici postazioni con medico, infermiere e autista soccorritore, mentre si contano ben ventisette postazioni INDIA, con infermiere e autista soccorritore, compresa la nuova postazione ECHO 01 di Potenza; poi, ancora, una postazione di mezzi medicalizzati con medico e infermiere; mentre sono sette le postazioni di primo intervento con medico e infermiere, presso gli ospedali distrettuali, chiudono le due postazioni HEMS (elicotteri con anestesista rianimatore e infermiere. Mentre da qualche giorno, come si sa, sono entrate in esercizio delle nuove ambulanze. Soddisfatto, per i nuovi mezzi, naturalmente, il direttore generale dell’Asp di Potenza, Lorenzo Bochicchio, che parla di percorso gestito in maniera virtuosa, anche se ora bisogna rivolgere l’attenzione a nuove assunzioni: medici , infermieri, tecnici, in modo particolare, a stretto contatto con il Governo regionale. Anche l’assessore Luigi Rocco Leone, nelle ultime ore, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’azienda sanitaria locale di Potenza. In più ci ha informato di una importante disposizione di pochi giorni fa, già operativa, che riguarda i pazienti di Senise, Francavilla in Sinni e i comuni della Valle del Sarmento. “L’ammalato – ha dichiarato - in emergenza non andrà più a Lagonegro ma a Policoro.

Appena sono venuto a conoscenza di questa vicenda, - ha continuato l’Assessore - una vicenda al limite del ridicolo, ho disposto di cambiare tutto, perché andava contro lo spirito dell’emergenza – urgenza, che è quello di portare l’ammalato nel posto più vicino. Una storia paradossale, vergognosa, ma reale sino a pochi giorni fa. Purtroppo - ha tenuto a sottolineare - qua si faceva il contrario, lo si portava nel posto più lontano, andando contro qualsiasi principio medico, e i famosi venti minuti diventavano ore. Mi sembra – ha ripetuto compiaciuto - una scelta di buon senso, logica, normale. In questa ottica – ci ha anticipato - stiamo lavorando a un rimodernamento del sistema del 118 per abbattere i tempi e intervenire con maggiore sicurezza, stiamo lavorando a una riforma per scendere sotto i venti minuti, rivedendo anche il sistema della continuità assistenziale”.