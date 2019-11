In discussione l’utilizzo del Fondo Pon Legalità a disposizione della Regione: individuare in tempi brevi i siti da destinare ai Centri di accoglienza per i lavoratori stagionali Per dare risposte concrete alle esigenze degli imprenditori e dei lavoratori occupati nell... -->continua

CGIL CISL UIL dei Vigili del Fuoco hanno indetto lo sciopero generale della categoria per il giorno 15 Novembre 2019 ed organizzato, per la mattinata della stessa giornata, una manifestazione nazionale presso Piazza Montecitorio e presidi presso tutte ... -->continua

A distanza di otto mesi dallo sciopero generale, i lavoratori delle costruzioni tornano in piazza con i sindacati di categoria Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil per chiedere lo sblocco dei cantieri pubblici e il rilancio del settore. Per la giornata di oggi... -->continua