“Negli ultimi anni la situazione viaria della Basilicata ha subito notevoli stravolgimenti dettati dalla realizzazione di arterie importanti che hanno dato la possibilità ai diversi territori di crescere e migliorare gli asset legati alla circolazione e al trasporto”. Così in una nota stampa il responsabile regionale di ASMEF ( Associazione Studi Mezzogiorno e Futuro ) Filippo Margiotta che parla della questiore relativa alla sistemazione e realizzazione della Nerico-Muro Lucano. “Tale tratto stradale-rimarca il numero uno regionale di Asmef-costituisce un volano per una zona critica della nostra regione. Centri come Muro Lucano, Pescopagano, Castelgrande, Rapone e San Fele per anni hanno vissuto un duro isolamento e la realizzazione dell'opera consente alle comunità locali di espletare al meglio le attività interne e quelle legate alle politiche del lavoro e dei trasporti”. La Nerico-Muro Lucano ha avuto nel corso degli ultimi mesi una nuova fase di riqualificazione e in questo senso il numero uno regionale di Asmef sottolinea: “Tali interventi sono legati alla programmazione messa in piedi dall'Assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra che ha dimostrato enorme sensibilità verso i processi di crescita del territorio e ha garantito nuova linfa per una serie di comuni che fino a qualche tempo fa viveva in condizioni di assoluto abbandono e disagio. La Nerico-Muro con il suo ultimo restyling da dunque ai comuni di Pescopagano, Castelgrande, Rapone, San Fele e Muro Lucano una migliore dotazione strutturale e incentiva sostanzialmente lo sviluppo sostenibile di una zona nevralgica della Basilicata perchè confinante con la Campania”. Il responsabile regionale chiude la sua analisi con una riflessione: “Nel corso degli anni in cui ho avuto responsabilità politiche con la Destra Nazionale ho avuto modo di occuparmi della strada in questione. Rimarco l'impegno del Sottosegretario alle Infrastrutture, Salvatore Margiotta che ha esposto il proprio pensiero in merito ai problemi che hanno caratterizzato l'arteria e ha garantito una maggiore programmazione per dare ai centri dell'area in questione una maggiore sicurezza legando il tema della viabilità a quello dello sviluppo sostenibile”.