La CGIL Camera del Lavoro di Senise, il prossimo 9 novembre terrà un dibattito pubblico dal titolo “Ripartiamo dal Territorio” che si svolgerà presso la ex sala consiliare - Complesso Monumentale San Francesco, allo scopo di discutere e confrontarsi con gli attori principali del territorio : cittadini , imprese , rappresentanti di categoria , i sindaci dell’area ; alla presenza del Segretario regionale della CGIL di Basilicata Angelo Summa, l’Assessore alle attività produttive Francesco Cupparo , il sub Commissario Prefettizio dott. Caggiano.

L’area del Senisese , fortemente svantaggiata , depressa , spopolata sta rischiando la desertificazione pertanto non possiamo rimanere inermi, bisogna contrastare questi fenomeni costruendo percorsi condivisi con la politica locale e regionale;

Il 18 ottobre si e’ tenuto un attivo unitario, CGIL– CISL- UIL, che ha visto una massiccia partecipazione di cittadini; le confederazioni hanno presentato il Manifesto per il Lavoro e per la Basilicata, nel quale e’ stata declinata un’idea di sviluppo “Manifesto 2030”, una piattaforma per rilanciare lo sviluppo della nostra regione partendo ovviamente dai territori.

I sindaci sono tra gli attori principali della contrattazione sociale , pertanto, sarà fondamentale intraprendere una concreta concertazione con essi .

Sarà solo l’inizio di un lavoro capillare da diffondere su tutti i comuni del senisese per fare sintesi tra bisogni e risorse.

La CGIL è stata già protagonista di molteplici battaglie per lo sviluppo del nostro territorio durante la costruzione dell’invaso di Monecotugno, che con l’allora rappresentante sindacale Raffaele Soave ha rivendicato i diritti di questa terra martoriata con la “Vertenza Senise” .

L’accordo tra le regioni Puglia- Basilicata –Governo Regionale ha portato solo “briciole “ , riaprire un nuova fase di contrattazione è possibile anche se difficile, occorre protagonismo politico-sindacale.

In questa occasione sarà consegnata una targa ai famigliari di Raffaele Soave in memoria del grande sindacalista scomparso due anni fa. Ha dedicato la sua vita a questo territorio ! e’ stato e resterà lo storico sindacalista della CGIL , memoria di un passato difficile durante gli anni della costruzione della diga; incessantemente si è battuto per la difesa dei diritti dei lavoratori e delle comunità svantaggiate, grinta e passione lo hanno contraddistinto come un “guerriero instancabile”.

A partire dalla costruzione della diga , a distanza di decenni la nostra società ha subito un radicale cambiamento passando dal lavoro dei campi alla disoccupazione, dall’essere solidali all’individualismo , così pure la politica, divenuta fonte di potere anziché di sviluppo ……..Allora Ripartiamo dal territorio.