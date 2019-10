Gli esponenti dell’esecutivo, in riferimento ad una manifestazione promossa dalla Cisl, parlano di protesta fuori luogo: “L’ammanco è eredità del precedente governo regionale”

“Piena solidarietà” all’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra “per l’ennesima, tardiva e ingiustificata manifestazione della Cisl” viene espressa dai colleghi di giunta, Gianni Rosa, Francesco Fanelli, Francesco Cupparo e Rocco Leone. “Dove erano i sindacati - si chiedono gli assessori - quando Pittella rinviava l’approvazione del Piano trasporti? Dov’erano quando faceva proroghe di dubbia legittimità dei contratti e rinviava gli appalti? L’ammanco di 40 milioni di euro per il Piano trasporti, altra eredità di Pittella, è cosa nota anche ai sindacati. Per questo - concludono Rosa, Fanelli, Cupparo e Leone - la protesta è ben più che fuori luogo: è vergognosa!”.