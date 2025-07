E’ appena terminato l’incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, convocato dal Ministro Adolfo Urso per affrontare la situazione del polo siderurgico dell’ex Ilva. Al termine del confronto, come UGLM “riteniamo necessario ribadire con forza quanto segue:



È indispensabile un intervento risolutivo da parte dello Stato per superare l’impasse in cui versa Acciaierie d’Italia. Solo attraverso un’azione concreta e decisa sarà possibile avviare un piano industriale serio e un programma di riqualificazione energetica credibile, capaci di garantire reali prospettive di rilancio e sviluppo.



La vicenda di Acciaierie d’Italia è, a tutti gli effetti, una vertenza nazionale. È fondamentale che venga accolto l’appello del Ministro, che richiama alla sobrietà e all’impegno di tutte le parti coinvolte nella firma e approvazione del tanto atteso accordo di programma. Occorre riconoscere il valore strategico del comparto siderurgico per l’intera economia italiana. In tal senso, ribadiamo la necessità di tutelare integralmente gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure, considerati asset fondamentali per il tessuto produttivo del Paese. Questi stabilimenti non sono soltanto impianti industriali: rappresentano una parte essenziale della storia economica e sociale dei territori in cui si trovano. Hanno formato competenze e professionalità specifiche e continuano a garantire occupazione a migliaia di famiglie. Una loro chiusura, riduzione o frammentazione comporterebbe danni irreparabili, non solo dal punto di vista occupazionale, ma anche sotto il profilo sociale e culturale. In questi anni difficili, i lavoratori hanno dimostrato grande responsabilità, disciplina e correttezza, contribuendo in modo determinante alla tenuta del sistema produttivo. Tuttavia, non è più tollerabile alcuna forma di incertezza o ulteriore ritardo. Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, le tensioni sociali sarebbero inevitabili e difficilmente gestibili. Chiediamo con urgenza al Governo di assumere la gestione della vertenza con determinazione, fornendo risposte concrete e tempestive ai lavoratori e ai territori coinvolti.



Lo dichiarano per l’UGLM – Unione Generale del Lavoro Metalmeccanici, il Vice Segretario Nazionale Daniele Francescangeli e Aurelio Melchionno Segretario Confederale Ugl che hanno preso parte all’incontro.