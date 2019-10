Ieri in Senato grazie al movimento 5 stelle e alle forze di Governo abbiamo

approvato un provvedimento sul valore del patrimonio culturale per la società, che rafforza, allarga, i principi, l’ambito e l’ottica dei valori culturali dei territori.

La cultura viene portata al centro nell’agenda di questo Governo come elemento di sviluppo e di promozione di una società pacifica.

La ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, è un rafforzamento del sistema e tutela del patrimonio culturale che induce profondi cambiamenti e rinnova il concetto di patrimonio culturale.



Il provvedimento si fonda sulla premessa che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, il diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità, affermando il principio del diritto d'accesso di ogni persona al patrimonio culturale.

La partecipazione dei cittadini rappresenta un elemento imprescindibile per accrescere in Italia ed in Europa la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e del suo contributo, al benessere, alla qualità della vita, allo sviluppo dell'essere umano e della società.



Un provvedimento rilevante anche per la Basilicata perchè incoraggia a riconoscere l’importanza dei luoghi, dei paesaggi, dell’ambiente, dei territori, delle eredità culturali, delle tradizioni, che sono le risorse durevoli della nostra Regione in grado di dare valore e sviluppo sostenibile.





Senatore Arnaldo Lomuti