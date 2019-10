L’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata Gianni Rosa ha partecipato oggi a Rimini, in rappresentanza del governo regionale, alla cerimonia di inaugurazione della “TTG Travel Experience, Fiera Internazionale B2B del Turismo”, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo e dell’ospitalità italiana nel mondo.

Sono circa 30 gli operatori turistici privati della Basilicata presenti alla fiera, che utilizzeranno lo spazio espositivo allestito dall’Apt Basilicata per incontrare i buyers di tutto il mondo e parteciperanno a seminari ed eventi informativi in programma da oggi a venerdì 11 ottobre. L’assessore Rosa si è soffermato con loro, sottolineando in particolare l’importanza dell’ambiente e dei Parchi nell’ambito di una strategia di promozione turistica.



“Con il presidente Bardi pensiamo che non bisogna lavorare separati – ha detto Rosa -, ma tentare di mettere insieme le bellezze naturali del territorio, la cultura, i tesori artistici con le capacità di accoglienza degli operatori privati, facendo sintesi attraverso il ruolo essenziale dell’Apt, utilizzando cioè i professionisti di questo settore. Oggi sono qui anche per avviare questa azione di coordinamento e spronare i nostri operatori, che compiono sforzi significativi per migliorare la qualità dell’offerta turistica, ad utilizzare le occasioni come quelle offerte da questa fiera per far crescere il settore”.