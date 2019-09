La Giunta regionale si è riunita ieri pomeriggio a Matera, nella sede della Regione in via Annibale di Francia, confermando l’impegno del Presidente Vito Bardi, assunto ad inizio di legislatura, di avviare una serie di riunioni “itineranti” del Governo regionale.

Tutto quanto con l’obiettivo di unire il territorio mettendo in contatto la massima istituzione regionale con i cittadini delle province di Potenza e Matera.

Tra i diversi punti all’ordine del giorno sono stati approvati, in particolare, il Disegno di legge per la Riorganizzazione degli Uffici della Giunta della Regione Basilicata; l’Avviso pubblico per la nomina del Direttore generale del Crob di Rionero; il Bilancio di previsione dell’Arlab; il Bilancio consuntivo 2018 dell’Ater di Matera; il Bando pubblico denominato “Aiuti all’avviamento delle attività imprenditoriali per attività extragricole nelle zone rurali a valere sul Psr 2014-2020.