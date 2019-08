La vicenda che ha portato alla sospensione della neonatologia del San Carlo di Potenza merita una riflessione seria ed azioni concrete da parte del Governo regionale. Non è più tempo per le speculazioni politiche da campagna elettorale, ma è indispensabile mettere a sistema la risoluzione delle criticità che riguardano il sistema sanitario della Basilicata.



Eppure, i segnali di insofferenza strutturale del reparto non sono mancati; personale e sindacati da tempo hanno denunciato la carenza delle unità e, più in generale, un clima di guerra fredda perenne all’interno della Unità Operativa.



Chiedo all’assessore regionale Leone di agire in fretta, con tempi certi e soluzioni rapide e definitive, evitando dietrologie politiche ma lavorando nell’esclusivo interesse del personale, dei genitori e dei piccoli pazienti coinvolti. La ricerca di responsabilità, certamente necessaria per comprendere le motivazioni che hanno portato a questo triste epilogo, non esaurisce l’assunzione delle opportune azioni che il Governo regionale deve porre in essere per risolvere il problema. Non è certamente questo che merita la Sanità lucana.







Il Segretario del Circolo

Donato Pessolano