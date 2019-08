Grazie all’impegno ed al lavoro del Consigliere Comunale e Provinciale Nunzio Carriero, neo delegato alle Politiche di Dissesto Idrogeologico e Sviluppo del Territorio della Provincia di Matera, in questi giorni sono state pubblicate due importanti atti riguardanti la Città di Montescaglioso: Determina n° 1546 del 31 luglio 2019 “Lavori di manutenzione ordinaria al piano in tratti saltuari della S.P. Matera – Montescaglioso” e Determina n° 1503 del 26 luglio 2019 “FSC 2014 -2020 patto per lo sviluppo della Regione Basilicata. Intervento n. 12 – lavori di messa in sicurezza della S.P. 34 (Montescaglioso – Ginosa) - importo progetto euro 300.000,00”.

Un ulteriore atto, invece, garantirà ai cittadini montesi maggiore sicurezza nel raggiungere il Comune di Pomarico, nello specifico: Determina n° 1537 del 31 luglio 2019 “S.P. ex S.S. 380 – Tre Confini – lavori di costruzione dello svincolo a livelli sfalsati con la S.P. Pomarico – Piani Bradano”.

I lavori consentiranno, finalmente, la sistemazione di alcuni tratti della strade summenzionate permettendo agli utenti di poter viaggiare in sicurezza.

Oltre al sopracitato Consigliere, si ringrazia l’Area Tecnica Provinciale e la stessa Provincia di Matera nella persona del Presidente Piero Marrese.



IL SINDACO

Vincenzo ZITO