I Circoli potentini della Legambiente esprimono profonda soddisfazione,per l'ordinanza dal Sindaco di Potenza Mario Guarente, in merito alla messa al bando delle plastiche non compostabili sul Lungo Basento, a seguito delle nostre sollecitazioni. L'ordinanza rappresenta solo un primo passo dell'Amministrazione, verso una città completamente "plastic free" e l'organizzazione ambientalista del Capoluogo si augura che presto si possa estendere a tutto il territorio comunale. Ora è il momento degli atti concreti e incisivi sulle scelte dei cittadini e sulle azioni quotidiane di ognuno di noi; è necessario quanto prima ampliare la portata del bando alle plastiche non compostabili, al quale va affiancato una puntuale e precisa programmazione delle mense scolastiche. E' ora, infatti, di puntare alla Mensa Zero, dove Zero sta ovviamente:per Zero Plastica, la pratica dei monuso in plastica deve essere bandita, nel corso di ogni Anno Scolastico, rappresentano uno dei principali luoghi di produzione dei rifiuti plastici; per Km Zero, introducendo quindi nei menù serviti quotidianamnete prodotti del territorio, di stagione e bio; per Spreco Zero Uno dei luoghi dove si spreca più cibo sono le mense scolastiche, tanti alimenti avanzano e vanno gettati. Ma si può evitare, basta essere accorti e mettere in atto una giusta programmazione. Per il cibo somministrato si può prevedere che ciascun alunno possa portarsi gli avanzi grazie alla “Good food bag”, una borsa termica dove riporre il cibo avanzato. Per il cibo non somministrato si può attivare la convenzione con altre associazioni per la distribuzione e l’utilizzo dei prodotti alimentari per fini solidarisitici. Il Comune di Potenza, il Consiglio Comunale e la Giunta continuino su questa strada e portino la Città verso un completo abbandono della plastica monouso, puntando con decisione verso soluzioni in grado di portare il Capoluogo di Regione ad un cambio di rotta epocale, necessario e non più rinviabile.