29/07/2019 - Gruppo 2003: "Sempre meno risorse per la ricerca in Italia"

Il 25 luglio è stato pubblicato il decreto 27 marzo 2019 n. 173 che stabilisce le tariffe per il rilascio di autorizzazioni per la sperimentazione animale. Le tariffe, in realtà riguardano anche qualsiasi modifica e valutazione dei progetti di ricerca.



E’ chiaro l'i...-->continua