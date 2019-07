29/07/2019 - Ue, Sassoli: euroscettici giochino partita europea





"Il primo mese dopo le elezioni europee ha dimostrato che se non prendi parte al gioco europeo, non sei nel gioco, non stai giocando". Cosi' il presidente del Parlamento europeo David Sassoli in un'intervista a Politico.eu dove mette in guardia le ...-->continua