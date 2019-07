L’importanza del progetto della piattaforma logistica di Ferrandina per il territorio materano e per tutto il Sud Italia è stata al centro di un incontro avvenuto questo pomeriggio a Roma tra il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, che hanno tracciato le basi per rendere l’area del Metapontino una cerniera e un collegamento con l’Europa. In particolare il presidente Marrese ha rappresentato all’esponente del Governo la necessità di un finanziamento per la realizzazione della piattaforma logistica, che permetta la bonifica di un’area centrale della provincia, una opportunità di lavoro e, soprattutto, la creazione di un canale commerciale diretto tra produttori e mercato per la vendita delle migliori produzioni del Metapontino e di tutta la Basilicata, grazie anche all’accordo con il porto di Taranto. “Questo progetto rappresenta una priorità della Provincia di Matera, che sarà sempre in prima linea nel sostenere il dialogo con il Governo su queste tematiche. Sono pienamente soddisfatto della piena condivisione del Ministro Lezzi, che voglio pubblicamente ringraziare per la totale disponibilità e per l'impegno assunti al fine di rendere quest'area una occasione per creare opportunità occupazionali. In particolare – ha sottolineato il presidente Marrese – sarà possibile utilizzare realmente e concretamente la Zes in favore del comparto agricolo del Metapontino. Siamo sulla buona strada per fare divenire il nostro territorio un punto di riferimento e di attrazione di investimenti per tutto il sud Italia”.