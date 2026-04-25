Sono scaduti i termini per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative in Basilicata, che coinvolgeranno complessivamente 16 comuni. Di questi, 10 si trovano in provincia di Potenza e 6 in provincia di Matera. Nessuno dei centri interessati supera i 15mila abitanti, confermando una tornata elettorale che riguarda realtà di dimensioni medio-piccole.

Si stima che saranno circa 50mila i cittadini chiamati alle urne. In provincia di Potenza si voterà nei comuni di Acerenza, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant'Arcangelo e Sarconi.

In provincia di Matera, invece, le amministrative interesseranno i comuni di Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.

Intanto emergono i primi scenari politici. A Sant’Arcangelo si profila una sfida a tre tra il sindaco uscente Salvatore La Grotta, l’ex presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo e l’ex consigliere Nicola Giordano.

A Castronuovo di Sant’Andrea presentate tre liste: la lista “Uniti per il cambiamento” con candidato sindaco Umberto Di Matteo; la lista civica “Impegno e rispetto per Castronuovo di Sant’Andrea” con candidato Antonio Bulfaro; e “Italia dei Diritti – De Pierro”, che vede come capolista Maria Nadar.

A Francavilla in Sinni, infine, si sfidano la lista “Comunità Futura” con candidato sindaco Pasquale Ciancia e “Insieme si può”, che sostiene il sindaco uscente Romano Cupparo.

A Lauria corsa a tre liste: Bruna Gagliardi – Primavera Democratica, Antonio Rossino – Lauria al Centro, Pierluigi Scaldaferri – Muoviamo Lauria

Tursi avrà una sindaca tra Filomena Russo e Mari Anglona Adduci. Tre candidati a Corleto Perticara Antonio Massari, Ilenia Magaldi e Prospero Mauriello.



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