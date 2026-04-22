Non è stata solo una competizione ma una vera e propria festa dello sport e dellintegrazione quella che ha visto protagonista la Hydrosport Latronico presso la piscina comunale di Cosenza. In occasione del Campionato Regionale CSEN(Centro Sportivo Educativo Nazionale), i piccoli atleti della società lucana hanno dato prova di grande talento, portando a casa prestazioni eccellenti e confermando la crescita costante del gruppo. Levento, gestito dalla società Amphiios, ha trasformato limpianto cosentino in un crocevia di emozioni, accogliendo oltre 180 nuotatori provenienti da tutto il Sud Italia. La Hydrosport Latronico si è quindi misurata con realtà provenienti dalla Calabria e dalla Puglia, distinguendosi per la preparazione tecnica e, soprattutto, per lo spirito sportivo. Le corsie della piscina comunale hanno visto alternarsi atleti normodotati e ragazzi/e con disabilità intellettivo-relazionale, in un clima di totale parità. Gli atleti della Hydrosport hanno ottenuto ottimi posizionamenti, frutto del duro lavoro quotidiano e della dedizione e professionalità degli allenatori ed istruttori. Questo appuntamento non rappresenta solo un traguardo stagionale ma un tassello fondamentale in un percorso di crescita che va dai 5 anni fino alletà adulta. La trasferta cosentina ha permesso ai piccoli atleti di confrontarsi con realtà diverse e stimolanti oltre che rafforzare il legame di squadra fuori dalle mura domestiche e vivere l'agonismo come momento di condivisione e amicizia. Questo impegno oggi viene ripagato dai sorrisi e dalle medaglie dei loro piccoli campioni con la consapevolezza che la Hydrosport Latronico è ormai una realtà consolidata nel panorama del nuoto giovanile interregionale.

Carlino La Grotta

Di seguito i posizionamenti degli atleti:

GARA 1 APRILE COSENZA / HYDROSPORT LATRONICO



25 DORSO  ESORDIENTI  MASCHI

 2° POSTO DONADIO ANTONIO (4408)



25 STILE LIBERO  ESORDIENTI  MASCHI

 1° POSTO DONADIO ANTONIO (3808)



25 STILE LIBERO  GIOVANISSIMI  MASCHI

 2° POSTO SUANNO FRANCESCO (3103)



25 RANA  GIOVANISSIMI  MASCHI

 1° POSTO LABANCA ANDREA PROSPERO (3409)



MISTAFFETTA 4X25 STILE LIBERO  GIOVANISSIMI  MIXED

 2° POSTO A.S.D TRIDENTIA LAB  A (24000)



25 DORSO  ALLIEVI  FEMMINE

 3° POSTO CASSIANI CHIARA (12105)



50 DORSO  RAGAZZI  FEMMINE

 2° POSTO RIMOLA ANTHEA (5800)

 3° POSTO PUCCI ILENIA (10200)



50 DORSO  CADETTI  FEMMINE

 3° POSTO MUGNOLO FRANCESCA (5707)



50 DORSO  SENIORES  FEMMINE

 1° POSTO CHIARA MARTINO (5601)



50 STILE LIBERO  CADETTI  MASCHI

 2° POSTO DI LASCIO NICOLO (4704)





50 RANA  SENIORES  FEMMINE

 1° POSTO MARTINO CHIARA (5301)



100 STILE LIBERO  RAGAZZI  FEMMINE

 1° POSTO IACOVINO GIOIA (20004)

 2° POSTO PUCCI ILENIA (21209)



100 STILE LIBERO  JUNIORES  MASCHI

 2° POSTO LA CASA GAETANO (20505)



100 STILE LIBERO  CADETTI  MASCHI

 3° POSTO DI LASCIO NICOLO (15006)





