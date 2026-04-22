HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
La Hydrosport Latronico brilla nel campionato di nuoto regionale a Cosenza

22/04/2026



Non è stata solo una competizione ma una vera e propria festa dello sport e dellintegrazione quella che ha visto protagonista la Hydrosport Latronico presso la piscina comunale di Cosenza. In occasione del Campionato Regionale CSEN(Centro Sportivo Educativo Nazionale), i piccoli atleti della società lucana hanno dato prova di grande talento, portando a casa prestazioni eccellenti e confermando la crescita costante del gruppo. Levento, gestito dalla società Amphiios, ha trasformato limpianto cosentino in un crocevia di emozioni, accogliendo oltre 180 nuotatori provenienti da tutto il Sud Italia. La Hydrosport Latronico si è quindi misurata con realtà provenienti dalla Calabria e dalla Puglia, distinguendosi per la preparazione tecnica e, soprattutto, per lo spirito sportivo. Le corsie della piscina comunale hanno visto alternarsi atleti normodotati e ragazzi/e con disabilità intellettivo-relazionale, in un clima di totale parità. Gli atleti della Hydrosport hanno ottenuto ottimi posizionamenti, frutto del duro lavoro quotidiano e della dedizione e professionalità degli allenatori ed istruttori. Questo appuntamento non rappresenta solo un traguardo stagionale ma un tassello fondamentale in un percorso di crescita che va dai 5 anni fino alletà adulta. La trasferta cosentina ha permesso ai piccoli atleti di confrontarsi con realtà diverse e stimolanti oltre che rafforzare il legame di squadra fuori dalle mura domestiche e vivere l'agonismo come momento di condivisione e amicizia. Questo impegno oggi viene ripagato dai sorrisi e dalle medaglie dei loro piccoli campioni con la consapevolezza che la Hydrosport Latronico è ormai una realtà consolidata nel panorama del nuoto giovanile interregionale.
Carlino La Grotta
Di seguito i posizionamenti degli atleti:
GARA 1 APRILE COSENZA / HYDROSPORT LATRONICO
 
25 DORSO  ESORDIENTI  MASCHI
 2° POSTO DONADIO ANTONIO  (4408)
 
25 STILE LIBERO  ESORDIENTI  MASCHI
 1° POSTO DONADIO ANTONIO  (3808)
 
25 STILE LIBERO  GIOVANISSIMI  MASCHI
 2° POSTO SUANNO FRANCESCO (3103)
 
25 RANA  GIOVANISSIMI  MASCHI
 1° POSTO LABANCA ANDREA PROSPERO  (3409)
 
MISTAFFETTA 4X25 STILE LIBERO  GIOVANISSIMI  MIXED
 2° POSTO A.S.D TRIDENTIA LAB  A   (24000)
 
25 DORSO  ALLIEVI  FEMMINE
 3° POSTO CASSIANI CHIARA  (12105)
 
50 DORSO  RAGAZZI  FEMMINE
 2° POSTO RIMOLA ANTHEA  (5800)
 3° POSTO PUCCI ILENIA   (10200)
 
50 DORSO  CADETTI  FEMMINE
 3° POSTO MUGNOLO FRANCESCA  (5707)
 
50 DORSO  SENIORES  FEMMINE
 1° POSTO CHIARA MARTINO  (5601)
 
50 STILE LIBERO  CADETTI  MASCHI
 2° POSTO DI LASCIO NICOLO (4704)
 
 
50 RANA  SENIORES  FEMMINE
 1° POSTO MARTINO CHIARA (5301)
 
100 STILE LIBERO  RAGAZZI  FEMMINE
 1° POSTO IACOVINO GIOIA  (20004)
 2° POSTO PUCCI ILENIA  (21209)
 
100 STILE LIBERO  JUNIORES  MASCHI
 2° POSTO LA CASA GAETANO  (20505)
 
100 STILE LIBERO  CADETTI  MASCHI
 3° POSTO DI LASCIO NICOLO  (15006)
 



ALTRE NEWS

CRONACA

22/04/2026 - Matera, assistente sociale aggredita negli uffici comunali
22/04/2026 - Policoro, condanna a 8 anni per violenza sessuale: la decisione del Gup di Matera supera la richiesta del PM
21/04/2026 - Potenza: al via dibattimento su ex Ilva di Taranto
21/04/2026 - Ci lascia improvvisamente il collega Antonio Mutasci. Il cordoglio del giornalismo lucano

SPORT

22/04/2026 - La Hydrosport Latronico brilla nel campionato di nuoto regionale a Cosenza
22/04/2026 - COPPA DI COMUNITA' - Potenza Calcio e Fondazione Potenza Futura fanno visita a Magazzini Sociali
22/04/2026 - Lagonegrese Calcio ai playoff di prima Categoria: tre anni di crescita e ora sogna la Promozione
21/04/2026 - Real Chiaromonte salvo in Eccellenza, ma il presidente De Salvo lascia

Sommario Cronaca                        Sommario Sport












    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo