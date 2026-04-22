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|La Hydrosport Latronico brilla nel campionato di nuoto regionale a Cosenza
22/04/2026
|Non è stata solo una competizione ma una vera e propria festa dello sport e dellintegrazione quella che ha visto protagonista la Hydrosport Latronico presso la piscina comunale di Cosenza. In occasione del Campionato Regionale CSEN(Centro Sportivo Educativo Nazionale), i piccoli atleti della società lucana hanno dato prova di grande talento, portando a casa prestazioni eccellenti e confermando la crescita costante del gruppo. Levento, gestito dalla società Amphiios, ha trasformato limpianto cosentino in un crocevia di emozioni, accogliendo oltre 180 nuotatori provenienti da tutto il Sud Italia. La Hydrosport Latronico si è quindi misurata con realtà provenienti dalla Calabria e dalla Puglia, distinguendosi per la preparazione tecnica e, soprattutto, per lo spirito sportivo. Le corsie della piscina comunale hanno visto alternarsi atleti normodotati e ragazzi/e con disabilità intellettivo-relazionale, in un clima di totale parità. Gli atleti della Hydrosport hanno ottenuto ottimi posizionamenti, frutto del duro lavoro quotidiano e della dedizione e professionalità degli allenatori ed istruttori. Questo appuntamento non rappresenta solo un traguardo stagionale ma un tassello fondamentale in un percorso di crescita che va dai 5 anni fino alletà adulta. La trasferta cosentina ha permesso ai piccoli atleti di confrontarsi con realtà diverse e stimolanti oltre che rafforzare il legame di squadra fuori dalle mura domestiche e vivere l'agonismo come momento di condivisione e amicizia. Questo impegno oggi viene ripagato dai sorrisi e dalle medaglie dei loro piccoli campioni con la consapevolezza che la Hydrosport Latronico è ormai una realtà consolidata nel panorama del nuoto giovanile interregionale.
Carlino La Grotta
Di seguito i posizionamenti degli atleti:
GARA 1 APRILE COSENZA / HYDROSPORT LATRONICO
25 DORSO ESORDIENTI MASCHI
2° POSTO DONADIO ANTONIO (4408)
25 STILE LIBERO ESORDIENTI MASCHI
1° POSTO DONADIO ANTONIO (3808)
25 STILE LIBERO GIOVANISSIMI MASCHI
2° POSTO SUANNO FRANCESCO (3103)
25 RANA GIOVANISSIMI MASCHI
1° POSTO LABANCA ANDREA PROSPERO (3409)
MISTAFFETTA 4X25 STILE LIBERO GIOVANISSIMI MIXED
2° POSTO A.S.D TRIDENTIA LAB A (24000)
25 DORSO ALLIEVI FEMMINE
3° POSTO CASSIANI CHIARA (12105)
50 DORSO RAGAZZI FEMMINE
2° POSTO RIMOLA ANTHEA (5800)
3° POSTO PUCCI ILENIA (10200)
50 DORSO CADETTI FEMMINE
3° POSTO MUGNOLO FRANCESCA (5707)
50 DORSO SENIORES FEMMINE
1° POSTO CHIARA MARTINO (5601)
50 STILE LIBERO CADETTI MASCHI
2° POSTO DI LASCIO NICOLO (4704)
50 RANA SENIORES FEMMINE
1° POSTO MARTINO CHIARA (5301)
100 STILE LIBERO RAGAZZI FEMMINE
1° POSTO IACOVINO GIOIA (20004)
2° POSTO PUCCI ILENIA (21209)
100 STILE LIBERO JUNIORES MASCHI
2° POSTO LA CASA GAETANO (20505)
100 STILE LIBERO CADETTI MASCHI
3° POSTO DI LASCIO NICOLO (15006)
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua