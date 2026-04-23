La promozione della sicurezza stradale e dello sport tra i più giovani al centro di due iniziative in Basilicata. A Baragiano Scalo, oltre 130 alunni della scuola primaria hanno preso parte alla seconda tappa del Tour Bicimparo Kinder Joy of Moving, tra lezioni pratiche e teoriche sulluso corretto della bicicletta con tecnici federali e Polizia Stradale. Intanto, a Metaponto Borgo si prepara il Trofeo di Abilità Giovanissimi, in programma il 25 aprile, che coinvolgerà bambini dai 6 ai 12 anni tra gimkana e sprint, aprendo il campionato regionale FCI. Segue comunicato stampa.



BARAGIANO SCALO  Si è svolta presso la scuola primaria di Baragiano Scalo la seconda tappa del Tour Bicimparo Kinder Joy of Moving, iniziativa organizzata dalla Motostaffette Potenza di Gianfranco De Felice con la collaborazione del dott. Lorenzo Rispoli, dirigente del plesso scolastico. Hanno partecipato circa 130 alunni, coinvolti in percorsi di educazione stradale e di corretto utilizzo della bicicletta, seguiti dai tecnici della Federazione Ciclistica Italiana e dalla Polizia Stradale della Sezione di Potenza, rappresentata dal Sovrintendente Donato Potenza e dal Vice Ispettore Antonio D'Alvaro. Gli operatori, con grande disponibilità e competenza, hanno interagito con studenti e insegnanti, ricordando quanto sia fondamentale trasmettere alle nuove generazioni il rispetto delle regole e i comportamenti da tenere in bicicletta negli spostamenti di tutti i giorni, per la sicurezza di ogni utente della strada. I bambini hanno risposto con entusiasmo e partecipazione, cimentandosi anche in esercitazioni propedeutiche al ciclismo, guidati dai tecnici della società organizzatrice con il supporto del docente Emilio Infantino. Una serie di attività teoriche e pratiche in presenza del delegato regionale FCI Basilicata Vincenzo Sileo e del presidente provinciale FCI Potenza Tommaso Guglielmi, la cui presenza ha ribadito il valore e limportanza delliniziativa.



METAPONTO BORGO  Si rinnova per la terza volta a Metaponto Borgo lappuntamento con il Trofeo di Abilità Giovanissimi del Borgo, a cura del sodalizio Polisportiva Re-Cycling Bernalda, che verrà riproposta sabato 25 aprile. Uniniziativa che diventa punto dincontro tra le società regionali che fanno attività giovanile e, al tempo stesso, occasione per far cimentare bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni in una competizione divertente grazie alla formula combinata tra gimkana e sprint. Nel dietro le quinte dell'evento, oltre al comune di Bernalda, ci sono anche piccole aziende locali che affiancano gli organizzatori per rendere possibile questa edizione che apre il campionato regionale giovanissimi FCI Basilicata con ritrovo alle 15:00 in viale Orazio Flacco e inizio delle gare alle 16:00.