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Artigianato lucano in calo: saldo negativo di 118 imprese nel primo trimestre 2026

23/04/2026



Nel primo trimestre del 2026 il sistema artigiano lucano registra un nuovo arretramento. Come si legge nella nota stampa inviataci da Confartigianato, il saldo tra aperture e chiusure è negativo per 118 imprese, con 64 cessazioni in provincia di Potenza e 54 in quella di Matera. Al 30 marzo le imprese attive risultano 9.314, di cui 6.170 nel Potentino e 3.136 nel Materano.
A fronte di 229 cessazioni, le nuove iscrizioni sono 111, dato che non riesce a compensare le perdite. Nella nota stampa si legge anche che, il comparto dei servizi resta il più numeroso con 4.052 imprese, seguito dalle costruzioni (3.058), dall’industria (2.008), commercio (128) e agricoltura (127).
Sul quadro economico interviene Rosa Gentile, dirigente nazionale e regionale di Confartigianato Basilicata, che sottolinea il valore dell’artigianato come pilastro produttivo e identitario. “Un settore capace di unire tradizione e innovazione”, afferma, evidenziando anche le opportunità per i giovani e il ruolo del Made in Italy.




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