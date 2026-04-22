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Dal Cdm via libera a 7 impianti eolici e agrivoltaici in Basilicata

22/04/2026



Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, "ha esaminato 24 procedimenti di valutazione di impatto ambientale, relativi a progetti di impianti eolici e agrivoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzare nelle regioni Puglia e Basilicata" e ha rinviato l'esame per 17 di questi, "al fine di consentire le necessarie interlocuzioni istituzionali con le Regioni interessate".
Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi al termine del Cdm, spiegando che "le delibere del Consiglio dei ministri sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di Via". Il Cdm ha "espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale" su 7 "progetti da realizzare nella Regione Basilicata, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite dalle Commissioni competenti istituite presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".
Ansa




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