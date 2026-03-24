Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati nel capoluogo con il prezioso supporto del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, un equipaggio di quest'ultimo Reparto ha proceduto al controllo di un furgone omologato per nove posti, ma con dieci persone a bordo. Tra loro figurava l'autista, amministratore di una società operante nel settore del noleggio con conducente.

Gli accertamenti hanno, tuttavia, evidenziato che il veicolo non era autorizzato a effettuare la predetta attività, pur essendo stato utilizzato per un servizio di noleggio, prenotato online dai passeggeri per visitare la città dei Sassi. Nel corso del controllo sono stati, inoltre, riscontrati il superamento del numero massimo di persone trasportabili e l'assenza della revisione periodica obbligatoria.

A seguito delle irregolarità, il furgone è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e sono state contestate al conducente le relative violazioni del Codice della Strada.