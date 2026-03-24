|
|
|Matera: trasporta turisti senza autorizzazione. La Polizia di Stato sequestra un furgone
24/03/2026
Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati nel capoluogo con il prezioso supporto del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, un equipaggio di quest'ultimo Reparto ha proceduto al controllo di un furgone omologato per nove posti, ma con dieci persone a bordo. Tra loro figurava l'autista, amministratore di una società operante nel settore del noleggio con conducente.
Gli accertamenti hanno, tuttavia, evidenziato che il veicolo non era autorizzato a effettuare la predetta attività, pur essendo stato utilizzato per un servizio di noleggio, prenotato online dai passeggeri per visitare la città dei Sassi. Nel corso del controllo sono stati, inoltre, riscontrati il superamento del numero massimo di persone trasportabili e l'assenza della revisione periodica obbligatoria.
A seguito delle irregolarità, il furgone è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e sono state contestate al conducente le relative violazioni del Codice della Strada.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua