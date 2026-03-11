Torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale del “Fiocchetto Lilla”, giunta alla 15° edizione e che intende sensibilizzare su prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Venerdì 13 presso la sede del ‘Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del peso’ di Chiaromonte, afferente all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, si terrà un incontro confronto con la popolazione studentesca e gli specialisti a partire dalle ore 9.00 alle 12.30, mentre lunedì 16 e 30 marzo sono previsti appuntamenti informativi sempre in sede. Tra i maggiori disturbi della nutrizione e dell’alimentazione vanno menzionati anoressia e bulimia oltre al disturbo da Alimentazione Incontrollata.

Si tratta di problematiche di carattere psico-comportamentale che inducono i soggetti che ne soffrono a vivere il cibo ed il proprio corpo con ossessione e negazione, al punto di porre in atto anche episodi autolesionistici gravi. Il centro di Chiaromonte opera da 20 anni ed accoglie pazienti dall’età preadolescenziale fino a quella adulta, indistintamente di entrambi i sessi. Molti pazienti provengono dalle regioni limitrofe ed in particolare da Puglia, Campania e Calabria. Di supporto, a chi è affetto da tali disturbi, il numero verde 800.16.13.15 che consente una presa in carico immediata.

Presso la struttura di Chiaromonte sono attivi 16 posti letto di tipo residenziale e 10 di tipo semiresidenziale con affiancamento di un percorso ambulatoriale. In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, le strutture di Chiaromonte e la sede centrale dell’Asp di Via Torraca a Potenza verranno illuminate di lilla.