Incidente sulla Statale 658 Potenza-Melfi: tre feriti e strada chiusa in entrambe le direzioni

28/02/2026



Traffico in tilt nel primo pomeriggio lungo la Strada statale 658 Potenza-Melfi per un incidente che ha coinvolto due veicoli. Dalle 14 circa è chiuso il tratto dal km 12,000 al km 12,300, a Potenza, in entrambe le direzioni. Obbligatoria l’uscita allo svincolo di San Nicola/Pietragalla verso Melfi e allo svincolo San Nicola/Pietragalla/Avigliano verso Potenza. Tre i feriti, con intervento anche dell’eliambulanza del 118 Basilicata: due sono stati ricoverati in codice rosso. Cause in corso di accertamento. Sul posto Anas e Forze dell’Ordine.




