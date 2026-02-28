|
|
|Incidente sulla Statale 658 Potenza-Melfi: tre feriti e strada chiusa in entrambe le direzioni
28/02/2026
Traffico in tilt nel primo pomeriggio lungo la Strada statale 658 Potenza-Melfi per un incidente che ha coinvolto due veicoli. Dalle 14 circa è chiuso il tratto dal km 12,000 al km 12,300, a Potenza, in entrambe le direzioni. Obbligatoria l’uscita allo svincolo di San Nicola/Pietragalla verso Melfi e allo svincolo San Nicola/Pietragalla/Avigliano verso Potenza. Tre i feriti, con intervento anche dell’eliambulanza del 118 Basilicata: due sono stati ricoverati in codice rosso. Cause in corso di accertamento. Sul posto Anas e Forze dell’Ordine.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua