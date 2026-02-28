|
|
|Sport, scuola realizzazione sociale: il Cip lucano in prima linea
28/02/2026
|Il Cip lucano in prima linea nellevento Autodeterminazione Attiva Inclusione 2.0, che si terrà il 3 marzo prossimo al centro Cecilia di Tito, a partire dalle ore 10.30
Un incontro, organizzato dalla Delegazione Regionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, che avrà per protagonisti i ragazzi dellIstituto Comprensivo di Tito e che vedrà la collaborazione del CipBasilicata, del Cr Lnd Basilicata, della Fisdir e dellUfficio del Garante per la disabilità della Basilicata.
La filosofia alla base dellincontro parla di inclusione concreta, sostenibile e replicabile, dove lo sport diventa linguaggio universale e le persone sono protagoniste. Ed infatti non ci limiterà ad illustrare esperienze e percorsi attuati, ma i ragazzi avranno la possibilità di intervenire, fare domande e soprattutto sperimentare in prima persona le discipline paralimpiche.
Per il presidente del Cip Basilicata, Gerardo ZandolinoLimportanza dello sport come strumento per la realizzazione dellindividuo assume una importanza particolare quando parliamo di sport paralimpici. Impegnarsi per raggiungere dei traguardi, alzare lasticella ad ogni allenamento, superare se stessi: tutto questo è un potentissimo strumento per superare le barrieresociali e raggiungere il massimo grado di consapevolezza ed autodeterminazione possibile per ogni individuo.
Lincontro di Tito, che fa parte di un percorso avviato lo scorso gennaio, vedrà i saluti istituzionali del sindaco di Tito, Fabio Laurino, del presidente del Cr Lnd Basilicata Emilio Fittipaldi, del dirigente dellIc di Tito Pietro Carmine Izzi, e del presidente Cip Basilicata Gerardi Zandolino.
Interventi di Tonino Iallorenzi, delegato regionale Basilicata Fisdir, Marika Padula, Garante regionale per le persone con disabilità e di Gianfranco Paglia, medaglia doro al valor militare, consigliere del ministro della Difesa e capitano del gruppo paralimpico della difesa.
Proprio la storia di Paglia, vittima di un grave incidente in missione e oggi atleta di primissimo piano in più di uno sport, dal tennis tavolo allo sci nordico, potrà essere di ispirazione per tutti i ragazzi lucani che aspirano ad eccellere nello sport, superando i propri limiti.
