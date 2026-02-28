HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Sport, scuola realizzazione sociale: il Cip lucano in prima linea

28/02/2026



Il Cip lucano in prima linea nellevento Autodeterminazione Attiva  Inclusione 2.0, che si terrà il 3 marzo prossimo al centro Cecilia di Tito, a partire dalle ore 10.30
Un incontro, organizzato dalla Delegazione Regionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, che avrà per protagonisti i ragazzi dellIstituto Comprensivo di Tito e che vedrà la collaborazione del CipBasilicata, del Cr Lnd Basilicata, della Fisdir e dellUfficio del Garante per la disabilità della Basilicata.

La filosofia alla base dellincontro parla di inclusione concreta, sostenibile e replicabile, dove lo sport diventa linguaggio universale e le persone sono protagoniste. Ed infatti non ci limiterà ad illustrare esperienze e percorsi attuati, ma i ragazzi avranno la possibilità di intervenire, fare domande e soprattutto sperimentare in prima persona le discipline paralimpiche.

Per il presidente del Cip Basilicata, Gerardo ZandolinoLimportanza dello sport come strumento per la realizzazione dellindividuo assume una importanza particolare quando parliamo di sport paralimpici. Impegnarsi per raggiungere dei traguardi, alzare lasticella ad ogni allenamento, superare se stessi: tutto questo è un potentissimo strumento per superare le barrieresociali e raggiungere il massimo grado di consapevolezza ed autodeterminazione possibile per ogni individuo.

Lincontro di Tito, che fa parte di un percorso avviato lo scorso gennaio, vedrà i saluti istituzionali del sindaco di Tito, Fabio Laurino, del presidente del Cr Lnd Basilicata Emilio Fittipaldi, del dirigente dellIc di Tito Pietro Carmine Izzi, e del presidente Cip Basilicata Gerardi Zandolino.

Interventi di Tonino Iallorenzi, delegato regionale Basilicata Fisdir, Marika Padula, Garante regionale per le persone con disabilità e di Gianfranco Paglia, medaglia doro al valor militare, consigliere del ministro della Difesa e capitano del gruppo paralimpico della difesa.

Proprio la storia di Paglia, vittima di un grave incidente in missione e oggi atleta di primissimo piano in più di uno sport, dal tennis tavolo allo sci nordico, potrà essere di ispirazione per tutti i ragazzi lucani che aspirano ad eccellere nello sport, superando i propri limiti.


