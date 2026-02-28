HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Intesa RegioneMCC: tasso agevolato e liquidità per le aziende lucane

28/02/2026



La collaborazione tra Mediocredito Centrale e Sviluppo Basilicata consolida la strategia della Regione per sostenere gli investimenti produttivi nel territorio della Basilicata.


A quasi un anno dal protocollo siglato il 26 marzo 2025, l’intesa entra nella fase operativa con una misura concreta: uno sconto dell’1% sui tassi applicati ad anticipazioni e finanziamenti complementari per le imprese lucane che accedono alle agevolazioni regionali.


L’obiettivo è velocizzare l’utilizzo dei fondi pubblici e ridurre le difficoltà legate ai tempi di rimborso, favorendo l’avvio di investimenti, cantieri e nuove opportunità occupazionali. Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha sottolineato il valore della cooperazione istituzionale e della semplificazione del rapporto tra politiche pubbliche e sistema creditizio, evidenziando come l’accesso al credito sia una leva essenziale per sviluppo e innovazione.


L’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, ha richiamato i dati sul rallentamento del mercato del credito regionale, con una riduzione dei prestiti e una maggiore penalizzazione delle piccole imprese, mentre il direttore della Direzione Politiche di Sviluppo, Giuseppina Lo Vecchio, ha illustrato la costruzione di un sistema amministrativo integrato per rendere più rapida l’attuazione degli strumenti finanziari. Per Piero Ferettini, responsabile commerciale di Mediocredito Centrale, l’accordo consente di trasformare gli incentivi pubblici in acceleratori di investimento, offrendo alle aziende condizioni economiche migliorative e un accesso più efficiente al credito.




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



