Approfittando della persistenza nevosa si torna a gareggiare sullaltopiano silano.

Domenica 1° marzo a Monte Botte Donato si disputerà lAbility Cup 2026, competizione di sci nordico valevole per i campionati regionali XCX e provinciali di Gimkana Sprint.

Una finale di qualificazione per le categorie U14 e U16 che vedrà impegnati i fondisti degli sci club calabresi e lucani appartenenti al CAL prima delle trasferte per le selezioni nazionali in Trentino, a Primiero, per gli U14 e in Veneto, a Bosco Chiesanuova, per gli U16.

Lorganizzazione è a cura dello sci club Montenero di San Giovanni in Fiore presieduto da Antonio Tiano, in condivisione con il Comitato FISI Calabro Lucano e in sinergia con Ferrovie della Calabria e Lorica Ski Area.

Iscrizioni aperte sino alle ore 14.00 di sabato 28 febbraio. Partenza alle ore 10. Le premiazioni si terranno sul campo al termine della competizione.

Ottimisti il presidente del CAL Salvatore Loria e il responsabile regionale del settore Sci Nordico Pino Mirarchi: le condizioni sono ottimali perché possa essere una bella giornata di sport. La pista è perfetta per questa tipologia di gara e linnevamento abbondante garantisce il completamento delle gare inserite nel calendario federale.