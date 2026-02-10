Un grave incidente stradale ha scosso il pomeriggio lucano. Lo scontro si è verificato in località Pantanelle, nel territorio di Satriano di Lucania, in provincia di Potenza, dove due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. In uno dei veicoli viaggiava una giovane di Sasso di Castalda, nell’altro una famiglia residente a Brienza. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza, mentre al momento non sono note le sue condizioni di salute. L’auto su cui viaggiava è andata completamente distrutta a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.