|
|
|Violento scontro tra due auto a Satriano di Lucania: una giovane in ospedale
10/02/2026
Un grave incidente stradale ha scosso il pomeriggio lucano. Lo scontro si è verificato in località Pantanelle, nel territorio di Satriano di Lucania, in provincia di Potenza, dove due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. In uno dei veicoli viaggiava una giovane di Sasso di Castalda, nell’altro una famiglia residente a Brienza. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza, mentre al momento non sono note le sue condizioni di salute. L’auto su cui viaggiava è andata completamente distrutta a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua